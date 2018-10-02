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Полиция Малайзии арестовала сирийца, который полгода прожил в аэропорту

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Полиция Малайзии арестовала сирийца, который полгода прожил в аэропорту

Полиция Малайзии арестовала гражданина Сирии, который в течение полугода жил в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и вел в сети репортаж о своей жизни, сообщает во вторник интернет-версия газеты Star.

Гражданин Сирии Хассан аль Кантар, прошедший в зону вылета аэропорта с посадочным талоном на рейс до Дамаска еще в марте, был арестован в понедельник по обвинению в нелегальном нахождении на территории ограниченного доступа, говорится в сообщении.

Сириец, объявивший через соцсети о своем нежелании возвращаться на родину в связи с тем, что его могут призвать в армию и направить на фронт, в течение полугода вел в интернете репортаж о своей жизни в зоне вылета аэропорта, сообщает газета.

«Пассажиры, прошедшие в зону вылета с посадочными талонами, должны садиться на свои рейсы и улетать. Он этого не сделал. Значит, он все это время нелегально жил в зоне ограниченного доступа, и власти должны были как-то разрешить эту ситуацию», — заявил по поводу ареста сирийца генеральный директор иммиграционной службы Малайзии Мустафар Али, слова которого приводит издание.

Глава иммиграционной службы сообщил газете, что аль Кантара передадут иммиграционным властям сразу после его допроса в полиции.

«Мы тогда свяжемся с посольством Сирии, чтобы организовать его депортацию на родину», — сказал Али.

Сирия, Малайзия
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