Суд отказался арестовать главреда «Страны» Игоря Гужву

Шевченковский районный суда г.Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении главного редактора интернет-издания «Страна.UA» Игоря Гужвы.

Как поясняется на сайте суда, Уголовным процессуальным кодексом Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого только в случае, если прокурором (кроме наличия предусмотренных ст.177 УПК Украины оснований) будет доказано, что подозреваемый или обвиняемый объявлен в международный розыск, а обратились с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей, которое просили рассмотреть по правилам ч.6. ст.193 УПК Украины в отсутствие подозреваемого.

«В ходе судебного заседания прокурор в порядке ст.185 УПК Украины подал новое ходатайство об избрании меры пресечения, которым просил заменить первоочередное ходатайство об изменении меры пресечения. Однако замена ходатайства об изменении меры пресечения не предусмотрена», — отмечается в сообщении суда.

Напомним, что 1 октября Игорь Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

22 июня 2017 года Гужва был задержан в Киеве подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). Как сообщил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски. 31 января 2018 года Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия давлением на него со стороны судебной системы.