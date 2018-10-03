Суд отказался арестовать главреда «Страны» Игоря Гужву

Шевченковский районный суда г.Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении главного редактора интернет-издания «Страна.UA» Игоря Гужвы.
Как поясняется на сайте суда, Уголовным процессуальным кодексом Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого только в случае, если прокурором (кроме наличия предусмотренных ст.177 УПК Украины оснований) будет доказано, что подозреваемый или обвиняемый объявлен в международный розыск, а обратились с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей, которое просили рассмотреть по правилам ч.6. ст.193 УПК Украины в отсутствие подозреваемого.
«В ходе судебного заседания прокурор в порядке ст.185 УПК Украины подал новое ходатайство об избрании меры пресечения, которым просил заменить первоочередное ходатайство об изменении меры пресечения. Однако замена ходатайства об изменении меры пресечения не предусмотрена», — отмечается в сообщении суда.
Напомним, что 1 октября Игорь Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.
22 июня 2017 года Гужва был задержан в Киеве подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). Как сообщил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.
Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски. 31 января 2018 года Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия давлением на него со стороны судебной системы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016