Впервые за 20 лет сменился лидер списка богатейших американцев

Впервые с 1994 года в рейтинге богатейших американцев Forbes 400 сменился лидер: первое место занял основатель Amazon Джефф Безос, который за год удвоил свое состояние. Безос потеснил сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который удерживал первую строчку рейтинга с 1994 года. Одновременно Безос оказался и самым богатым человеком мира в 2018 году.

Предприниматель установил еще один рекорд: впервые в истории рейтинга состояние одного из его участников превысило $100 млрд. По оценке Forbes, капитал Безоса за год удвоился и достиг $160 млрд.

Amazon, занимающаяся электронной торговлей, также демонстрирует успешные результаты: компания стала второй в мире после Apple с капитализацией более $1 трлн. За первые шесть месяцев 2018 года Amazon отчиталась о выручке в размере $100 млрд (рост на 41% по сравнению с предыдущим годом).

Общее состояние участников Forbes 400 выросло до рекордных $2,9 трлн (рост на 7% к предыдущему году). Половиной этого состояния владеют 45 богатейших американцев.

Наилучший результат с точки зрения увеличения состояния показал СЕО Twitter Джек Дорси ($6,3 млрд, рост на 186% за год). Худший результат у Джорджа Сороса, состояние которого сократилось до $8,3 млрд с $23 млрд.