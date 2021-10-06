В Раде пообещали заблокировать «все, что будет со «Страной.UA»

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) найдет способ заблокировать работу издания «Страна.UA», которое находится под санкциями.

«Хотел бы посоветовать коллегам после точки поставить RU, чтобы было «Страна.RU» — хорошо бы звучало... СНБО закроет все, что будет со «Страной.UA», — сказал Корниенко журналистам в Верховной раде Украины, комментируя информацию о кандидатах на пост спикера Рады, появившейся в Telegram издания. Брифинг транслировался на странице партии в Facebook.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания «Страна.UA» Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. После введения санкций издание было заблокировано, но оно несколько раз меняло домены.