В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки

Полиция Болгарии задержала подозреваемого в убийстве административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в города Русе на севере страны. Как сообщает Болгарское национальное радио, по предварительной информации, речь идет о гражданине двух стран — Румынии и Молдовы. Других подробностей не приводится.

Официальных комментариев местного МВД пока нет.

Трагедия с 30-летней журналисткой произошло в Русе в субботу днем, когда на безлюдной в эти часы набережной реки Дунай девушка была избита и изнасилована. По данным криминалистов, ее смерть наступила в результате удара по голове и удушения.

Преступление произошло после выхода в эфир ее передачи «Детектор», в которой она расследовала нецелевое расходование финансирования от Европейского союза.