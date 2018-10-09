Крым побил рекорд по числу отдыхающих за весь постсоветский период

Крым побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв с начала этого года 6,164 млн туристов, сообщил во вторник на заседании местного «правительства» министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
«На сегодняшний день, 9 октября, мы приняли 6 164 000 туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. До этого максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 млн человек», — сообщил он.
По его словам, 16% от общего турпотока прибыли за 9 месяцев этого года в Крым через админграницу с Украиной, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.
«Власти» Крыма связывают рост турпотока на полуостров с запуском Крымского моста, вводом нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь, хорошей погодой и снижением цен в гостиницах.
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