«Евробляхи» не будут учитывать при предоставлении субсидий

Министерство социальной политики не будет учитывать машины на еврономерах при начислении субсидий, ведь невозможно установить факт принадлежности такого имущества конкретному лицу.

Об этом во время брифинга сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает «Укринформ».

«Автомобиль на евробляхах — проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество», — заявил он.

«Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике», — сказал Музыченко.