Украинцы с начала года зарегистрировали почти пол миллиона подержанных авто

Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в ноябре составили 58,3 тыс. ед., что на 81% больше, чем за тот же месяц 2020 года, и на 4% больше, чем в октябре текущего, сообщает ассоциация «Укравтопром».

«Больше регистраций подержанного импорта в месяц было только в феврале 2019 года, когда впервые заканчивался срок льготной легализации автомобилей на еврономерах», — отмечается в сообщении ассоциации на сайте.

Как сообщалось, льготные условия таможенного оформления ввезенных авто на еврономерах действовали до 10 ноября 2021 года — 180 дней со дня вступления их в силу. Для участников боевых действий срок до 8 февраля 2022 года.

В сообщении констатируется, что доля б/у иномарок в общей регистрации легковых авто в ноябре составила 87%.

Самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Volkswagen Passat — почти 4 тыс. регистраций, на втором месте Volkswagen Golf — 3,377 тыс., на третьем Renault Megane — 3,225 тыс. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в ноябре стали 2,523 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1,781 тыс. ед.

Всего в январе-ноябре 2021 года украинские номера получили почти 470 тыс. импортированных подержанных машин — в 1,5 раза больше, чем годом ранее, и в 5 раз больше, чем новых легковых авто.

В 2020 году в Украине было зарегистрировано 353,4 тыс. подержанных легковых иномарок — в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).