Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ожидает окончательных выводов экспертиз, чтобы в ближайшие месяцы предпринять резонансные действия в отношении бизнесмена Дмитрия Фирташа, пятый год ожидающего в Австрии решения об экстрадиции в США, и принадлежащих ему предприятий в Украине.
«У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут добрые для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории», — сказал он журналистам в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
«Если говорить откровенно, жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложенные аресты, и другие резонансные действия», — добавил генпрокурор.
По его словам, наглость, с которой Фирташ обращается к Москве с требованием покарать Украину, перешла любые пределы. «А это значит, что это дело лежит у меня в ближайшей к моей правой руке стопочке», — подчеркнул Луценко.
Он отметил, что прокуратура неоднократно пыталась воспрепятствовать поставкам украинского сырья на предприятия Фирташа в Крыму, однако реализовать это на практике мешают суды, решениями которых систематично снимаются аресты с месторождений.
«Периодически мы получаем такие решения, начинаем все снова: снова накладываем аресты, снова их отменяют... Это достаточно рутинная работа», — констатировал генпрокурор.
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