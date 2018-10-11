В Украине растет денежная масса и снижаются резервы

Денежная база в Украине в сентябре возросла на 0,6% — до 424,357 миллиарда гривен. Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что рост показателя за девять месяцев 2018 года составил 6,3%.

Денежная масса в Украине в сентябре 2018 года возросла на 1,2% — до 1,249 трлн грн.

По данным Нацбанка, такая статистика обусловлена как ростом остатка по депозитам на 1,4%, так и объема наличных средств в обращении вне банков — на 1,3% (до 348,284 млрд грн).

В целом с начала 2018 года объем денежной массы возрос на 3,3%.

Чистые международные резервы в сентябре снизились на 8,7% — до 6,254 млрд гривен, задолженность банков по кредитам рефинансирования возросла на 2,7% — до 61,938 млрд грн.

В целом с начала 2018 года чистые валютные резервы сократились на 6,3%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 9,8%.