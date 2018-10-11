Стэнфордский университет стал самым инновационным вузом мира

Стэнфордский университет в четвертый раз подряд занял первое место в ежегодном рейтинге самых инновационных университетов мира, представленным в четверг агентством Reuters.
В рейтинг, составленный агентством совместно с американской компанией Clarivate Analytics, включены образовательные учреждения, которые «делают максимум для развития науки, изобретают новые технологии и поддерживают новые рынки и отрасли». Недавние исследования Стэнфорда, отмечает Reuters, включают в себя разработки в области искусственного интеллекта, среди которых новые камеры для беспилотных автомобилей и платформы, позволяющие фармакологам моделировать воздействие новых лекарственных препаратов на людей.
Из ста позиций рейтинга 46 мест занимают американские вузы. Второе место досталось Массачусетскому технологическому институту, третье — Гарвардскому университету, на четвертом расположился университет Пенсильвании. В первой десятке, помимо американских учебных заведений, также присутствуют бельгийский Лёвенский католический университет, занявший седьмую позицию, и Имперский колледж Лондона, оказавшийся на восьмом месте. В перечне также упоминаются вузы Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Японии, Южной Кореи, Китая, Канады, Израиля и Сингапура.
Украинские учебные заведения в рейтинг самых инновационных вузов не вошли.
Претендентов отбирают по множеству показателей, включая число поданных вызов заявок на патенты и цитируемость научных работ сотрудников университета. В этом году, отмечает Reuters, на результатах мог сказаться и такой геополитический фактор, как выход Великобритании из состава Евросоюза. Подготовка к этому процессу, указывает агентство, могло привести к сокращению количества исследований в британских вузах.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016