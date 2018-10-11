Стэнфордский университет стал самым инновационным вузом мира

Стэнфордский университет в четвертый раз подряд занял первое место в ежегодном рейтинге самых инновационных университетов мира, представленным в четверг агентством Reuters.

В рейтинг, составленный агентством совместно с американской компанией Clarivate Analytics, включены образовательные учреждения, которые «делают максимум для развития науки, изобретают новые технологии и поддерживают новые рынки и отрасли». Недавние исследования Стэнфорда, отмечает Reuters, включают в себя разработки в области искусственного интеллекта, среди которых новые камеры для беспилотных автомобилей и платформы, позволяющие фармакологам моделировать воздействие новых лекарственных препаратов на людей.

Из ста позиций рейтинга 46 мест занимают американские вузы. Второе место досталось Массачусетскому технологическому институту, третье — Гарвардскому университету, на четвертом расположился университет Пенсильвании. В первой десятке, помимо американских учебных заведений, также присутствуют бельгийский Лёвенский католический университет, занявший седьмую позицию, и Имперский колледж Лондона, оказавшийся на восьмом месте. В перечне также упоминаются вузы Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Японии, Южной Кореи, Китая, Канады, Израиля и Сингапура.

Украинские учебные заведения в рейтинг самых инновационных вузов не вошли.

Претендентов отбирают по множеству показателей, включая число поданных вызов заявок на патенты и цитируемость научных работ сотрудников университета. В этом году, отмечает Reuters, на результатах мог сказаться и такой геополитический фактор, как выход Великобритании из состава Евросоюза. Подготовка к этому процессу, указывает агентство, могло привести к сокращению количества исследований в британских вузах.