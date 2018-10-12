В РФ назвали вероятную причину аварии ракеты «Союз»

К аварии российского «Союза-ФГ», произошедшей накануне после старта с космодрома Байконур, привело неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, причастных к расследованию инцидента.
По их словам, к такому развитию событий могли привести две причины. Первая из них связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Третья причина, по словам одного из источников, является маловероятной. Теоретически она может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки», сказал собеседник.
В ближайшее время комиссия, занимающаяся расследованием обстоятельств аварии, тщательно изучит каждую из этих возможных причин, добавляет издание. По данным источников газеты, на «разбор полетов» специалистам будет отведен примерно месяц.
Напомним, что «Союз МС-10», стартовавший 11 октября с Байконура, должен был доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде, на стадии работы двигателей второй ступени ракеты по неизвестной причине произошла нештатная ситуация. Пилотируемый корабль «Союз МС-10» потерял управление и упал, сработала система аварийного спасения, в итоге экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле.
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