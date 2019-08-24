Российский «Союз» не смог пристыковаться к МКС

Российский космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», не смог в запланированное время состыковаться с Международной космической станцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из Центра управления полетами.

Корабль подошел к станции ближе чем на 100 м, потом завис, после чего начал отходить от МКС.

Как отмечается, в Центре управления полетами по этому поводу уже начали заседание госкомиссии.