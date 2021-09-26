Полететь туристом на МКС на российском «Союзе» стоит около $50 млн

Стоимость полета на МКС на космическом корабле «Союз» составляет около 50 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

«Цена такая же, как везде — в районе 50 млн, плюс-минус такая цена», — сказал Костенко, которого цитирует ТАСС.

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).