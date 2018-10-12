Стали известны цены на новые iPhone в Украине

АСБИС-Украина, авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине, объявил официальные цены на iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 в Украине.
Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе компании.
Там напомнили, что 19 октября флагманские модели поступят во все розничные сети авторизованных реселлеров Apple.
Согласно сообщению, iPhone Xs и iPhone Xs Max будут доступны в трех вариациях памяти — 64GB, 256GB, 512GB и в трех разновидностях цвета — Gold, Space Gray, Silver.
«Цена на новинки стартует от 37,999 тысяч гривен при покупке по системе trade-in (система обмена техники на новую с доплатой разницы — Ред.) — на iPhone Xs и от 44,999 тысяч гривен — на iPhone Xs Max», — говорится в пресс -релизе.
«Что касается Apple Watch, то они будут реализовываться в двух размерах — 40 и 44мм и в трех цветах — Silver, Gold и Space Grey. Цена — от 14,999 тысяч гривен», — сообщили в компании.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016