Стали известны цены на новые iPhone в Украине

АСБИС-Украина, авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине, объявил официальные цены на iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 в Украине.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе компании.

Там напомнили, что 19 октября флагманские модели поступят во все розничные сети авторизованных реселлеров Apple.

Согласно сообщению, iPhone Xs и iPhone Xs Max будут доступны в трех вариациях памяти — 64GB, 256GB, 512GB и в трех разновидностях цвета — Gold, Space Gray, Silver.

«Цена на новинки стартует от 37,999 тысяч гривен при покупке по системе trade-in (система обмена техники на новую с доплатой разницы — Ред.) — на iPhone Xs и от 44,999 тысяч гривен — на iPhone Xs Max», — говорится в пресс -релизе.

«Что касается Apple Watch, то они будут реализовываться в двух размерах — 40 и 44мм и в трех цветах — Silver, Gold и Space Grey. Цена — от 14,999 тысяч гривен», — сообщили в компании.