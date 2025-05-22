Контрабанда iPhone в Україні сягнула рекордних 80%

У першому кварталі 2025 року Україна втратила понад 1,8 млрд гривень (≈ $45,5 млн) лише на імпорті техніки Apple — і все через масову контрабанду, яка давно перетворилася з проблеми в системну аномалію. Найбільше постраждав сегмент смартфонів iPhone: 80,9% усіх пристроїв, які з’явилися в українських мобільних мережах, були завезені поза митним контролем.

Згідно з офіційною статистикою, до України було легально імпортовано 47 869 iPhone, тоді як оператори зареєстрували 250 166 нових пристроїв. Це означає, що понад 202 тисячі смартфонів були завезені нелегально — без жодної сплати ПДВ і мита.

Нуль контролю

Ще більш вражаючою є статистика Державної митної служби. За той самий період митники виявили лише 107 одиниць техніки Apple, ввезених із порушенням митного законодавства. Це — менше ніж 0,02% від загального обсягу контрабанди.

Формально відповідальність за контроль несе Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, яким керує Деніс Райков. Попри рекордні втрати бюджету, жодних публічних коментарів, внутрішніх перевірок чи кадрових рішень не оголошено.

Від “Ябко” до “Yabluka”

25 березня 2025 року голова ДПС Руслан Кравченко прозвітував про масштабну спецоперацію: податкова виявила дві великі мережі збуту контрабандного Apple, які, за його словами, ухилялися від сплати ПДВ на сотні мільйонів гривень.

Цифри озвучені гучні — 286 млн грн (≈ $7,24 млн) несплаченого ПДВ, 160 магазинів. Але не названо головного — самих учасників ринку. Хоча всі, хто хоч трохи стежить за темою, добре розуміють, про кого йдеться: Перша — львівська мережа “Ябко”, яку пов’язують із бізнес-структурами Петра Димінського. Друга — “Yabluka”, що належить запорізькому бізнесмену й депутату Артуру Гатунку, який, за повідомленнями ЗМІ, має стійкі зв’язки з місцевою прокуратурою.

Обидві мережі вже фігурували в журналістських розслідуваннях про масовий збут нелегального Apple задовго до березневої заяви ДПС. Але справжній центр проблеми — не в них.

Чому борються з “Ябко”, але не з каналами постачання?

Головне питання: чому досі не названо жодного постачальника?

Як сотні тисяч одиниць техніки Apple потрапляють в Україну промисловими партіями? Де логістика? Де вантажі? Де прикордонний контроль?

Тим часом, поки влада публічно “воює” з роздрібною вітриною (“Ябко”, “Yabluka”), основна маса ринку спокійно працює за тією ж схемою — через ФОПів, дроблення поставок, підміни накладних і фіктивне “поштове оформлення”.

Тобто, якщо коротко: одних влада карає за контрабанду — а іншим її фактично дозволяє, роками закриваючи очі на схеми з ФОПами.

Голосне мовчання Гетманцева

На цьому тлі особливо помітною є мовчанка голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, який щодня публічно закликає до боротьби з тінню. Проте в ситуації, коли лише Apple виводить з державного бюджету понад 1,8 млрд грн щоквартально, ні ініціатив, ні розслідувань, ні запитів — з боку Гетманцева не пролунало.

“Або Гетманцев не бачить цієї проблеми, або не хоче бачити — і ми всі здогадуємось, чому”, — зазначає один з економічних аналітиків.

Втрати й репутація

Контрабанда Apple — не лише податкова проблема. В умовах, коли Україна критично залежить від міжнародної допомоги і офіційно задекларувала курс на євроінтеграцію, системна бездіяльність митниці, податкової та політичного керівництва б’є по найціннішому — довірі західних партнерів до самої ідеї української державності.