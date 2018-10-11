Пять причин нового финансового кризиса по версии Bloomberg

На этой неделе произошел обвал мировых индексов. Сначала вниз пошли американские фондовые индексы, затем к ним присоединилась Азия и Австралия: к четвергу, 11 октября, в красной зоне оказались все значимые биржи на планете.

Это еще нельзя назвать новым финансовым кризисом, однако журналисты Bloomberg уверены: кризис обязательно наступит. Основная причина — рекордный объем мирового долга и трудности с его выплатой. Международный валютный фонд (МВФ) оценил совокупный долг всех стран на планете в $182 трлн.

Bloomberg собрал пять ключевых рисков для мировой экономики и подготовил неутешительный прогноз: глобальный кризис может наступить очень скоро. Если, конечно, он уже не начался.

Систематическая ошибка выжившего

Синдромом выжившего обычно называют ситуацию, в которой о пагубных последствиях того или иного решения судят только по положительным примерам. Иными словами, в выборку попадают только те, кто «выжил».

Bloomberg применил эту логику к мировой экономике и нашел страны, которые выжили в кризис 2008-2009 годов. Такими государствами оказались Австралия, Канада, Швеция и Норвегия. С наступлением прошлого кризиса в этих странах не остановился рост ВВП. Они с полным правом могли удивляться, о каком вообще кризисе речь. К примеру, экономика Австралии безостановочно растет 27 лет к ряду.

Бум в экономике надул пузырь на местных рынках недвижимости. Дома и квартиры в крупных городах Австралии и Канады бьют рекорды практически каждый месяц — только в Сиднее за 27 лет стоимость квадратного метра увеличилась в пять раз. Значительная часть недвижимости покупается в ипотеку — а значит, вместе с ценами растет закредитованность населения. Если пузырь лопнет, самые успешные экономики на планете могут стать новым источником проблем.

Китай живет на кредиты

О Китае принято говорить как о новой сверхдержаве с рекордным ВВП по паритету покупательской способности. По этому показателю КНР даже опережает Соединенные Штаты. Между тем значительная часть роста китайского ВВП базируется на заимствованиях. Объем корпоративного долга китайского бизнеса неуклонно растет, предупреждает МВФ.

В мире известно 43 похожих примера, в которых рост экономики сопровождался сопоставимым соотношением долга к ВВП. Только пять из этих 43 случаев не заканчивались крахом. Остальные 38 ситуаций, то есть 88%, приводили к масштабному финансовому кризису, пишет Bloomberg. «Если это произойдет, то вызовет цунами на азиатско-тихоокеанских рынках», — заявил главный экономист HIS Markit по азиатско-тихоокеанскому региону Раджив Бисвас.

Риски развивающихся стран

Повышение ключевой ставки в Соединенных Штатах может спровоцировать волну дефолтов в развивающихся странах, прогнозирует Bloomberg. У таких стран накопились большие долги в долларах — а в условиях перетока капитала в США доллар укрепляется, и развивающимся экономикам становится сложнее погашать валютные кредиты.

Чтобы раздавать долги, Аргентина оформила новый займ в МВФ на рекордную сумму в $57 млрд. Похожая ситуация в Турции, ЮАР и многих других странах. «Развивающиеся рынки, которые слишком сильно зависят от доллара и импорта нефти — самые уязвимые», — оценил ситуацию старший экономист гонконгского Maybank Kim Eng Хак Пинь Чуа.

Нефть — второй по важности фактор риска после госдолга. Индия, Чили, Турция, Тайвань, Египет, Украина и даже Индия с Китаем сильно зависят от импорта энергоносителей. Если нефть подорожает, расходы на ее закупку в этих странах сильно вырастут. А нефть уже начала дорожать: с середины августа баррель прибавил в цене 15%. Некоторые аналитики и вовсе ждут удорожания нефти до $100 за баррель. Такой сценарий ускорит наступление финансового кризиса на развивающихся рынках.

Италия угрожает Евросоюзу

В Италии к власти пришли популисты и евроскептики — и почти сразу заговорили о возможном отказе от евро и возвращении к лире. Пресса даже придумала новое слово для потенциального выхода Италии из Евросоюза (ЕС) — Quitaly. Здесь английское слово quit (в переводе «выходить» или «отказываться») объединили с Italy, то есть с Италией. По такой же формуле придумано слово Brexit: Britain — Британия, exit — выход.

На момент написания заметки государственный долг Италии превышает 2 трлн евро — это больше, чем у любой другой страны в Евросоюзе. По отношению к ВВП долг составляет 130% — еще один антирекорд итальянской экономики. Независимо от того, выйдет Италия из ЕС или нет, тесные экономические связи итальянского бизнеса с остальной Европой могут потянуть на дно все страны Евросоюза.

Великобритания — еще одна опасная точка. Страна вроде бы решила покинуть ЕС в марте 2019 года, но так и не договорилась с Евросоюзом об условиях выхода. До сих пор не исключен вариант «жесткого» выхода, при котором британские компании лишатся всех льгот в Европе. Это негативно скажется на британских банках и экономике в целом, что повлечет за собой заражение сопряженных экономик.

Огромный корпоративный долг

Наконец, пятая причина возможного кризиса — это рекордный долг корпоративного сектора. Если кризис 2008 года начался с ипотечной закредитованности физических лиц, то теперь заемщиками выступают масштабные бизнес-структуры. Последние десять лет они пользовались мягкой денежной политикой и активно наращивали корпоративные долги. Когда-нибудь эти долги придется отдавать.

Десять лет назад мировые центробанки начали бороться с кризисом снижением ключевых ставок. Применить тот же самый метод в 2018 году будет намного сложнее, предупреждает главный экономист Swiss Re Institute Жан Хегели. Дело в том, что центробанки до сих пор не восстановили ключевые ставки до тех значений, что были до кризиса 2008 года. Из-за этого опустить ставки так же сильно, как десять лет назад, просто не получится.

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