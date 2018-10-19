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Тернопольская область объявила траур по погибшим в Керчи

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Тернопольская область объявила траур по погибшим в Керчи

В Тернопольской области объявлен день траура в связи с трагической гибелью десятков украинцев в Керчи в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации.

Отмечается, что то, что произошло в Керчи в среду, 17 октября, трудно понять здравым смыслом и эта трагедия, где погибли и пострадали украинцы, не может оставить равнодушными.

«В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением главы облгосадминистрации Степана Барны, 19 октября объявлено Днем траура», — говорится в заявлении.

Сообщается, что в знак скорби будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой. Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области.

«Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора», — сказал Барна.

Глава Тернопольской ОГА отметил, что Россия может быть причастна к трагедии, как это неоднократно было на территории РФ, а украинские спецслужбы должны сработать на опережение, чтобы подобное не повторилось на подконтрольных Украине территориях.

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Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв, и позже в вещах Влада нашли взрывчатку. Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.

траур, Керчь, Тернопольская область
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