Тернопольская область объявила траур по погибшим в Керчи

В Тернопольской области объявлен день траура в связи с трагической гибелью десятков украинцев в Керчи в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации.
Отмечается, что то, что произошло в Керчи в среду, 17 октября, трудно понять здравым смыслом и эта трагедия, где погибли и пострадали украинцы, не может оставить равнодушными.
«В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением главы облгосадминистрации Степана Барны, 19 октября объявлено Днем траура», — говорится в заявлении.
Сообщается, что в знак скорби будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой. Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области.
«Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора», — сказал Барна.
Глава Тернопольской ОГА отметил, что Россия может быть причастна к трагедии, как это неоднократно было на территории РФ, а украинские спецслужбы должны сработать на опережение, чтобы подобное не повторилось на подконтрольных Украине территориях.
Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв, и позже в вещах Влада нашли взрывчатку. Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016