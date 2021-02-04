В Запорожской области на завтра объявлен траур

Распоряжением главы Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые погибли во время пожара в областной инфекционной больнице.

«На территории области будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания», — сообщает в четверг Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

Ранее сообщалось, что в Запорожье из-за пожара, который произошел в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении, погибли трое больных и врач.