Фондовые индексы Европы упали до двухлетних минимумов

Европейские рынки акций 23 октября снизились до минимума почти двух лет. Об этом пишет Reuters.
Причиной снижения является то, что новая порция корпоративных отчетов за третий квартал не смогла развеять растущее беспокойство инвесторов о выходе Великобритании из Европейского союза, бюджете Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войнах, экономике Китая и процентных ставках США.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.48 по киевскому времени снизился на 0,88 процента после падения на 1,1 процента, минимума с декабря 2016 года.
Индекс может завершить в минусе пятые торги подряд на фоне слабости азиатских бирж и Уолл-стрит.
Другие индексы также понесли существенные потери. Немецкий DAX опустился на 1,2 процента.
Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55 процента из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,39 процента, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.
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