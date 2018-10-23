Войти
Субсидии могут получить 7 млн украинских семей
госфинансы
Субсидии могут получить 7 млн украинских семей
Порошенко назвал цену дешевого газа
позиция
Порошенко назвал цену дешевого газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

инвестиции
RSS

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
444
Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите — это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.

Следующий блок это ответ на вопрос почему инвестору нужно инвестировать в Украину. Как вы думаете, какой там ответ? Правильно! Реформы! Пишет, что за последние 3 года (хотя прошло уже 4 года, даже 5 идёт — информация не обновляется) Украина провела больше реформ чем за последние 23 года. Очень много бла-бла-бла про децентрализацию, дерегуляцию, приватизацию, антикоррупционную деятельность. Про антикоррупционную даже слишком много, как будто на этом акцентируют внимание — у нас большая коррупция, но видите, что мы активно боремся с ней. И все. По мнению наших чиновников этого достаточно, чтобы убедить инвестора инвестировать в Украину.

В какие приоритетные отрасли ищет инвестиции Украина? Корова даёт подсказку. Конечно первые пункты это агро. Производство в конце и при том, указана информация, что есть заводы, которые что-то делают и в конце вопрос: Заинтересованы в новых возможностях производства на заводе? На каком? На КрАЗе, Автозазе или где?. Вот совсем не понятно какой ценностью для инвестора обладает эта информация и что это ему даст.

А теперь переместимся в Польшу. За привлечение инвестиций там отвечает Польское агентство по инвестициям и торговле. На первой странице сайта агентства вы увидите современный мегаполис.

Но более интересная информация находится в блоке: Почему Польша? Первое это отзывы тех компаний, что уже инвестировали в Польшу.

Дальше идёт информация об инвестиционных стимулах. Ни слова о дерегуляции, децентрализации, свободе бизнеса и невмешательства государства. Только конкретные стимулы, что даёт Польша. Первое что указано финансовая поддержка правительства в виде гранта. Далее ряд отраслей (вероятно по приоритетности): автомобильный сектор, электроника, авиация, биотех, исследования и разработки. Ни слова об агро!!!

Гранты выдаются в двух следующих категориях: грант на занятость и грант на открытие производства.

Так же, кроме грантов, инвесторам предоставляются разные налоговые стимулы и финансовые средства из европейских фондов.

Дальше идёт информация об созданной инфраструктуре. Это многочисленные существующие сводно-экономические зоны и индустриально промышленные парки.

Два разных мира с разными целями и приоритетами. Иллюзии против прагматизма. Потому неудивительно, что Польша так далеко оторвалась от Украины.

Читайте также: Украина заняла первое место в мире в рейтинге уязвимости экономик

Скажите, так в Польше нет коррупции. Отвечу. Индустриальные парки появились в 1994, экспортно-кредитное агенство в 1991, Агенство по продвижению инвестиций в 1992. А Антикоррупционное бюро в 2006!

инвестиции, Павел Вернивский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 октября 2018
Понедельник, 22 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016