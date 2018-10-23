Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите — это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.

Следующий блок это ответ на вопрос почему инвестору нужно инвестировать в Украину. Как вы думаете, какой там ответ? Правильно! Реформы! Пишет, что за последние 3 года (хотя прошло уже 4 года, даже 5 идёт — информация не обновляется) Украина провела больше реформ чем за последние 23 года. Очень много бла-бла-бла про децентрализацию, дерегуляцию, приватизацию, антикоррупционную деятельность. Про антикоррупционную даже слишком много, как будто на этом акцентируют внимание — у нас большая коррупция, но видите, что мы активно боремся с ней. И все. По мнению наших чиновников этого достаточно, чтобы убедить инвестора инвестировать в Украину.

В какие приоритетные отрасли ищет инвестиции Украина? Корова даёт подсказку. Конечно первые пункты это агро. Производство в конце и при том, указана информация, что есть заводы, которые что-то делают и в конце вопрос: Заинтересованы в новых возможностях производства на заводе? На каком? На КрАЗе, Автозазе или где?. Вот совсем не понятно какой ценностью для инвестора обладает эта информация и что это ему даст.

А теперь переместимся в Польшу. За привлечение инвестиций там отвечает Польское агентство по инвестициям и торговле. На первой странице сайта агентства вы увидите современный мегаполис.

Но более интересная информация находится в блоке: Почему Польша? Первое это отзывы тех компаний, что уже инвестировали в Польшу.

Дальше идёт информация об инвестиционных стимулах. Ни слова о дерегуляции, децентрализации, свободе бизнеса и невмешательства государства. Только конкретные стимулы, что даёт Польша. Первое что указано финансовая поддержка правительства в виде гранта. Далее ряд отраслей (вероятно по приоритетности): автомобильный сектор, электроника, авиация, биотех, исследования и разработки. Ни слова об агро!!!

Гранты выдаются в двух следующих категориях: грант на занятость и грант на открытие производства.

Так же, кроме грантов, инвесторам предоставляются разные налоговые стимулы и финансовые средства из европейских фондов.

Дальше идёт информация об созданной инфраструктуре. Это многочисленные существующие сводно-экономические зоны и индустриально промышленные парки.

Два разных мира с разными целями и приоритетами. Иллюзии против прагматизма. Потому неудивительно, что Польша так далеко оторвалась от Украины.

Скажите, так в Польше нет коррупции. Отвечу. Индустриальные парки появились в 1994, экспортно-кредитное агенство в 1991, Агенство по продвижению инвестиций в 1992. А Антикоррупционное бюро в 2006!