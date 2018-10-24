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General Electriс уже поставил Украине 15 локомотивов

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General Electriс уже поставил Украине 15 локомотивов

Новая партия из 7 локомотивов General Electric прибыла в порт Черноморск. Об этом сообщает «Магистраль».

«Еще 7 локомотивов General Electriс прибыли в порт Черноморск. Сегодняшнее утро началось с выгрузки тепловозов с судна. Они, как и 8 предыдущих, направятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц.

«Компания поставила в общей сложности уже 15, остальные, как предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года. Задействуем их к перевозкам на юге страны — они будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на наиболее грузонапряженных участках», — цитирует издание и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова.

Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с «Укрзализныцей» на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов — 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии — Ред.) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы «Укрэксимбанк» приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

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Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

General Electric, локомотив, TE33A
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