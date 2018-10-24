Американцы назвали самую любимую книгу

Роман Харпер Ли «Убить пересмешника» о проблемах расового неравенства в маленьком городке на юге США признан американцами самой любимой книгой. Результаты голосования объявлены на сайте телекомпании PBS.

Второе место заняла серия романов «Чужестранка» Дианы Гэблдон, третье — книги про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Четвертое место занял роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, пятое — трилогия Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

В десятку лидеров также вошли «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (шестое место), «Паутинка Шарлотты» Элвина Брукса Уайта (седьмое место), «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт (восьмое место), серия «Хроники Нарнии» Клайва С. Льюиса (девятое место) и «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

Всего в рамках национального опроса было представлено 100 книг. Список был составлен на основе предварительного опроса, проведенного среди 7,2 тыс. американцев. В голосовании, которое продолжалось шесть месяцев, приняли участие около 4 млн человек, отмечает The Guardian.

Роман «Убить пересмешника» был издан в 1960 году, а год спустя Харпер Ли получила за него Пулитцеровскую премию. Произведение стало популярным не только в США, но и во всем мире.

В 1962 году роман был экранизирован режиссером Робертом Маллиганом, главную роль сыграл Грегори Пек. Картина была номинирована на «Оскар» в восьми категориях и завоевала эту кинопремию в трех из них — за главную мужскую роль, сценарий и декорации.