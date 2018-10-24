Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды и ватных палочек

Европейский парламент в среду проголосовал за введение в Евросоюзе с 2021 года запрета на использование определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, столовой посуды и приборов, ватных палочек, коктейльных соломинок и мешалок, держателей воздушных шариков.
За проголосовал 571 депутат, против — 53, свидетельствуют итоги голосования.
Ранее за введение запрета на использование ряда одноразовых пластиковых изделий, на которые приходится более 70% морского мусора, проголосовал комитет ЕП по окружающей среде.
Использование в ЕС некоторых изделий из пластика, для которых нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам отнесены, в том числе, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, к примеру, десертов и мороженого. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.
Теперь ЕП предстоит в ноябре вступить в переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС по проекту соответствующей директивы ЕС.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016