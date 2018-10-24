Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды и ватных палочек

Европейский парламент в среду проголосовал за введение в Евросоюзе с 2021 года запрета на использование определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, столовой посуды и приборов, ватных палочек, коктейльных соломинок и мешалок, держателей воздушных шариков.

За проголосовал 571 депутат, против — 53, свидетельствуют итоги голосования.

Ранее за введение запрета на использование ряда одноразовых пластиковых изделий, на которые приходится более 70% морского мусора, проголосовал комитет ЕП по окружающей среде.

Использование в ЕС некоторых изделий из пластика, для которых нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам отнесены, в том числе, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, к примеру, десертов и мороженого. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.

Теперь ЕП предстоит в ноябре вступить в переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС по проекту соответствующей директивы ЕС.