Украинцы считают коррупцию большей проблемой, чем война

Украинцы считают, что развиваться Украина больше всего мешает коррупция. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

По мнению украинцев, самой большой проблемой, мешающей развитию нашей страны, является коррупция — это отметили 79% населения. Война на Донбассе собрала меньше голосов (55%).

Еще среди главных причин были названы олигархическое засилье в экономике (32%) и отсутствие профессионалов во власти (30%).

Напомним, что более половины граждан Украины считают положительным влияние Европейского союза на страну.