Европарламент присудил Сенцову Сахаровскую премию

Комитет Европарламента присудил правозащитную премию имени академика Сахарова «За свободу мысли» осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
«За свое мужество и решительность, подвергая свою жизнь опасности, режиссер Олег Сенцов стал символом проводимой в России и во всем мире борьбы за свободу политзаключенных, — заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, объявляя имя лауреата этого года. — Присуждая премию Сахарова, Европейский парламент выражает свою солидарность ему и его делу. Мы требует немедленно освободить его. Его борьба напоминает нам об обязанности защищать права человека во всем мире и при любых обстоятельствах».
Кандидатуру Сенцова на соискание премии выдвигала фракция «Европейской народной партии». Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге. Сумма премии составляет €50 тыс.
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