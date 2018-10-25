Европарламент присудил Сенцову Сахаровскую премию

Комитет Европарламента присудил правозащитную премию имени академика Сахарова «За свободу мысли» осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

«За свое мужество и решительность, подвергая свою жизнь опасности, режиссер Олег Сенцов стал символом проводимой в России и во всем мире борьбы за свободу политзаключенных, — заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, объявляя имя лауреата этого года. — Присуждая премию Сахарова, Европейский парламент выражает свою солидарность ему и его делу. Мы требует немедленно освободить его. Его борьба напоминает нам об обязанности защищать права человека во всем мире и при любых обстоятельствах».

Кандидатуру Сенцова на соискание премии выдвигала фракция «Европейской народной партии». Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге. Сумма премии составляет €50 тыс.