Верховный суд РФ утвердил приговор украинцу, якобы готовившему диверсии в Крыму

Верховный суд РФ в четверг оставил в силе приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному на восемь лет колонии за подготовку диверсий в Крыму, передают РИА Новости.
«Решение Верховного суда Республики Крым оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ.
Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с тем, что в деле фигурирует засекреченная информация. Тем не менее, слушателей допустили до оглашения.
Панов, не считающий себя виновным, обвинялся по ряду статей УК РФ, в том числе о подготовке диверсий, незаконном хранении оружия и контрабанде.
О предотвращении терактов в Крыму ФСБ РФ объявила в августе 2016 года. По данным российской спецслужбы, акции якобы готовились главным управлением разведки Минобороны Украины, целями должны были выступить «критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».
По делу о подготовке диверсий, кроме Панова, был задержан гражданин Украины Андрей Захтей. Захтей заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. В феврале Верховный суд Крыма приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.
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