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Сенцов снова заявил, что не собирается идти в политику

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Сенцов снова заявил, что не собирается идти в политику

Режиссер Олег Сенцов назвал политику «болотом» и заявил, что не собирается связывать с ней свою жизнь. Об этом он заявил во время интервью изданию «Новое время».

Сенцов отметил, что для того, чтобы «окунуться в такое болото», нужна очень сильная мотивация.

«Украинская политика — и политика в целом — это очень грязная вещь, и чтобы туда окунуться, нужно иметь очень сильную мотивацию. Мы имеем много примеров, когда люди туда шли и становились или непорядочными, их загрязняли, или они не справлялись с этими моментами, как-то выныривали из этого болота, и им нужно было очень сильно отмываться. Я вижу эти примеры — зачем мне туда прыгать?» — сказал Сенцов.

Режиссер также добавил, что Надежда Савченко, которая тоже в свое время пошла в политику, его разочаровала.

«Я делаю то, что я хочу делать, и все», — подытожил режиссер.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова весной 2014 года в оккупированном Крыму. Его этапировали в Россию, где судили по обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес украинцу обвинительный приговор — 20 лет колонии строгого режима.

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7 сентября 2019 состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате «35 на 35». РФ вернула в Украину 24 пленных моряка и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Олег Сенцов
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