Сенцов снова заявил, что не собирается идти в политику

Режиссер Олег Сенцов назвал политику «болотом» и заявил, что не собирается связывать с ней свою жизнь. Об этом он заявил во время интервью изданию «Новое время».
Сенцов отметил, что для того, чтобы «окунуться в такое болото», нужна очень сильная мотивация.
«Украинская политика — и политика в целом — это очень грязная вещь, и чтобы туда окунуться, нужно иметь очень сильную мотивацию. Мы имеем много примеров, когда люди туда шли и становились или непорядочными, их загрязняли, или они не справлялись с этими моментами, как-то выныривали из этого болота, и им нужно было очень сильно отмываться. Я вижу эти примеры — зачем мне туда прыгать?» — сказал Сенцов.
Режиссер также добавил, что Надежда Савченко, которая тоже в свое время пошла в политику, его разочаровала.
«Я делаю то, что я хочу делать, и все», — подытожил режиссер.
Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова весной 2014 года в оккупированном Крыму. Его этапировали в Россию, где судили по обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес украинцу обвинительный приговор — 20 лет колонии строгого режима.
7 сентября 2019 состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате «35 на 35». РФ вернула в Украину 24 пленных моряка и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016