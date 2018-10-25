Нацбанк повысил прогноз инфляции на 2018 год

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным регулятора, на конец 2019 инфляция снизится до 6,3%. Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.

«Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавнее стремительный рост цен на нефть отображаться на потребительской инфляции в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевой диапазон дольше, чем ожидалось ранее», — отмечает НБУ.

«Главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия, что, по мнению Правления Национального банка, сложились вследствие ряда предыдущих повышений учетной ставки. Именно такие условия обеспечат баланс между необходимостью снизить инфляцию и привести ее к цели и необходимости поддержать экономический рост», — подчеркнул Нацбанк.

Напомним, что сегодня Нацбанк решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 18%.