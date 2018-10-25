Нацбанк оставил учетную ставку без изменений

Национальный банк не изменил размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году», — заявил глава НБУ Яков Смолий.
«В то же время фундаментальное инфляционное давление остается существенным. Об этом свидетельствует все еще высокое значение базовой инфляции (8,7% в годовом измерении в сентябре), которое превышает июльский прогноз Национального банка», — сообщили в НБУ.
Напомним, 6 сентября Национальный банк поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18%.
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