Европарламент призвал усилить антироссийские санкции

Депутаты Европарламента (ЕП) подготовили проект резолюции, согласно которому в случае эскалации ситуации в Азовском море, санкции против России будут усилены. Документ размещен на сайте ЕП.
В Европарламенте не уточнили, как именно предлагается усилить санкции. В проекте резолюции также есть пункт о создании должности спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, в юрисдикцию которого будет включено и ситуация в Азовском море.
Кроме того, евродепутатов беспокоит возможность того, что Россия будет «незаконно добывать газ и нефть с украинской территории» и превратит Азовское море во «внутреннее озеро».
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что милитаризация в Азовском море может дестабилизировать обстановку в Черноморском регионе. «Россия недавно начала развертывание военных судов в этом районе в значительном количестве, и Украина частично отреагировала увеличением военного присутствия», — подчеркнула она. Могерини также отметила, что «Черное море — это европейское море» и сказала, что в Европе не хотят видеть «очередного наращивания военной мощи в нашем регионе».
Ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали российское судно «Норд», команду и капитана обвинили в нарушении порядка пересечения границы Украины. Впоследствии, российские пограничники стали задерживать украинские суда якобы по подозрению в браконьерстве и тщательнее их досматривать.
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