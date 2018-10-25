Патриарх Кирилл отменил визит в Молдову

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон после телефонного разговора с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом в четверг.

«Принято решение перенести пастырский визит святейшего патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок. Новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию», — уточнил Додон.

Визит патриарха Кирилла в Молдову был запланирован на 27-28 октября. Иерарх должен был посетить административный центр Гагаузии — город Комрат, а также город Бельцы.

Связан ли как-то перенос визита с ситуацией в украинском православии, не сообщается.