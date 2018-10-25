Патриарх Кирилл отменил визит в Молдову

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон после телефонного разговора с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом в четверг.
«Принято решение перенести пастырский визит святейшего патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок. Новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию», — уточнил Додон.
Визит патриарха Кирилла в Молдову был запланирован на 27-28 октября. Иерарх должен был посетить административный центр Гагаузии — город Комрат, а также город Бельцы.
Связан ли как-то перенос визита с ситуацией в украинском православии, не сообщается.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016