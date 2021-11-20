Патриарх РПЦ Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 16-й предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) назвал Россию лидером свободного мира, страной, которая не поддается даже самому мощному влиянию извне.

«Россия, внимательно послушайте, — лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт. ...Мы свободные от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешен», — сказал он в субботу в интервью государственному телеканалу «Россия-24».

Патриарх РПЦ считает, что Россия может быть примером для других стран.

Патриарх Кирилл в субботу отмечает 75-летие.