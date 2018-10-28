Президент Польши снова поднял вопрос о выплате Германией репараций

Президент Польши Анджей Дуда считает, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще является открытым.
«На мой взгляд, тема репарационных выплат не закрыта. В польском парламенте, в Сейме (нижняя палата парламента — Ред.) эту тему подняла группа экспертов. Парламентарии обсудят этот вопрос и решат, какие шаги предпринимать дальше», — заявил Дуда в интервью газете Bild am Sonntag. Президент Польши отметил, что вопрос репараций со стороны Германии — это «вопрос истины и ответственности».
Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявлял в октябре, что Польша пересчитает потери во время Второй мировой войны, чтобы предъявить Германии претензии по репарациям.
Ранее в Варшаве заявляли, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, они должны стать «напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит».
Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать с Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
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