Рейтинг партийного блока Меркель снова обновил антирекорд

Рейтинг немецких Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на протяжении почти всего октября продолжает оставаться на рекордно низком уровне. Таковы опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, который был проведен службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag.
На текущий момент за консерваторов готовы отдать голоса 24% жителей ФРГ — это на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. В начале октября их рейтинг составлял 27%, что на тот момент также стало рекордно низким показателем. Для сравнения: на выборах в Бундестаг в прошлом году блок набрал 32,9%.
Второе место в рейтинге политической популярности с 20% занимают «зеленые», которые на фоне дизельного скандала наращивают популярность во всех федеральных землях. На третьем месте — правопопулистская «Альтернатива для Германии» с 16%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — четвертая с 15%. Левая партия и либералы пользуются поддержкой 10% избирателей.
В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек. Он был опубликован на фоне проходящих в воскресенье выборов в федеральной земле Гессен. Как ожидается, классические партии — ХДС и СДПГ — существенно утратят здесь свои позиции.
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