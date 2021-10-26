Украина работает над получением репараций от России

Украина работает над привлечением РФ к ответственности за преступления против нашей страны и получением репараций, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«На самом деле речь о репарациях идет постоянно. Репарации — это непосредственное международно-правовое последствие нарушений Россией норм международного права. Именно над этим мы шаг за шагом работаем. Мы неизбежно привлечем РФ к ответственности за ее преступления против Украины», — написал Кулеба в Twitter во вторник.
Ранее внештатный советник главы Офиса президента и пресс-секретарь делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести «войска с востока, из Крыма, выплатить репарации».
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