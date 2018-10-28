В Китае запретили фотографироваться с пандами и кормить их за деньги

Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая запретили заповедникам и центрам, в которых содержатся большие панды, любые виды коммерческой деятельности, которые позволяют туристам подходить на близкое расстояние к животным, в том числе фотографироваться с ними и кормить.
Защитники панд в Китае давно выступали против того, чтобы туристы и знаменитости подходили к ним близко, объясняя это тем, что животным, которые находятся под угрозой исчезновения, могут передаться различные болезни.
В распространенном китайскими СМИ постановлении управления лесного хозяйства провинции Сычуань говорится, что учреждения, в которых содержаться панды в неволе, не должны организовывать коммерческие мероприятия, которые позволяют туристам подходить близко к животным.
Как пишут китайские СМИ, центр по разведению больших панд в провинции Сычуань якобы взимал с посетителей тысячу юаней (4000 гривен) за фото с пандой. Центр опроверг эти сообщения, заявив, что только ветеринары и ученые имеют доступ к животным.
Большая панда — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям. Является исчезающим видом и находится в Китае под особой защитой государства.
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