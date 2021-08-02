Во французском зоопарке родились панды-близнецы

Самка панды Хуань Хуань, переданная из Китая во французский зоопарк Боваль (департамент Луар и Шер), родила двух здоровых близнецов. Об этом в понедельник сообщается на сайте зоопарка.

«Оба детеныша розовые и здоровые, выглядят довольно большими. Они прекрасны», — сказал директор зоопарка Родольф Делор. Оба новорожденных получат окончательные имена только через 100 дней и их выберет первая леди Китая.

Родители детеныша — самка Хуань Хуань и самец Юань Цзы — единственные большие панды во Франции. Их привезли во французский зоопарк в январе 2012 года после заключения соглашения между Парижем и Пекином. В 2017 году самка Хуань Хуань также родила панд-близнецов, тогда выжил лишь один из детенышей.

Зоопарк Боваль, созданный в 1980 году, входит в число крупнейших в Европе. На его территории в 44 га в настоящий момент проживают около 35 тыс. животных 800 различных видов, многие из которых считаются редкими и находятся под охраной. В настоящее время за пределами Китая панды проживают всего в 22 зоопарках.