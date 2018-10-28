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Китай запустил на орбиту космический банк генов

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Китайская компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в четверг с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4».

Как утверждают организаторы проекта, генный материал, полученный от восьми граждан КНР, будет в сохранности на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

Как отмечает телеканал, ссылаясь на подсчеты специалистов, Земля может стать непригодной для человечества уже в ближайшие 400 лет в результате истощения ресурсной базы и перенаселения.

«Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация», — говорится в репортаже.

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В ближайшем будущем Shainghai ManWei Technology собирается создать космический банк генов, где будут храниться миллионы образцов. Согласно плану компании, этот генный материал затем предстоит переправить на Марс и «планеты, аналогичные Земле».

Китай, космос, гены
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