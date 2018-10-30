Украина обменяла российских моряков «Норда» на украинцев

Семь членов экипажа задержанного в Украине российского судна «Норд» вернулись на родину, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

Он пояснил, что был совершено обмен: семеро российских моряков на семерых украинских.

По словам Зловедова, капитан судна, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается в Украине.

В то же вреся российская сторона готова обменять капитана задержанного Украиной сейнера «Норд» на капитана задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041», сообщила ТАСС уполномоченный по права человека в «Республике Крым» Людмила Лубина.

«Следующий вопрос, который стоит, — о капитане Владимире Горбенко. Российская сторона будет все делать абсолютно симметрично, как и украинская, по капитанам. Мяч на украинской стороне», — сказала она.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления — по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы).