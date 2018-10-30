Rzeczpospolita: страшный сон польских работодателей, что украинцы могут уехать

В третьем квартале 2018 года, по данным Фонда социального страхования, число иностранцев, с зарплаты которых отчислялись страховые взносы, (то есть работающих легально) выросло в Польше до 569 000 человек. Большинство из них (426 000) — украинцы. К этому следует добавить граждан Украины, работающих нелегально. По разным подсчетам, их может быть в нашей стране больше миллиона. Польская экономика, нуждающаяся в рабочих руках, от этого выигрывает, а украинская страдает, пишет Rzeczpospolita.

Украина теряет жителей

«Трудовая миграция — это одна из нарождающихся проблем современного украинского государства», — предостерегает заместитель Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. Банк обращает внимание на то, что украинцы помогли избавиться от дефицита рабочей силы не только Польше, но также Чехии и Словакии, при этом спрос на работников продолжает расти.

Согласно официальным украинским данным, с 2015 года страна лишилась 7% трудоспособного населения. По всей видимости, эта цифра еще выше, поскольку украинцы могут сейчас ездить в ЕС без виз. Международная организация по миграции полагает, что уже 12% украинцев нашли работу в разных странах Европы или планируют уехать туда на заработки. По оценкам ООН к 2050 году население Украины уменьшится с 44,2 миллионов до 36,4 миллионов человек.

«Настолько активный процесс трудовой миграции может в ближайшие годы стать угрозой для экономического роста страны и привести к инфляции. У нас уже сейчас много вакантных рабочих мест, и мы не знаем, как их заполнить», — отметил Сологуб.

«Трудовая миграция в Польшу связана с экономическими причинами. Люди хотят быстро заработать больше денег, чтобы прокормить остающуюся на Украине семью», — объяснял на встрече с польскими журналистами президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Средний размер заработной платы на Украине составляет около 7 тысяч гривен в месяц. Между тем, как следует из доклада «Барометр трудовой миграции», составленного компанией «Персонал сервис», 60% работников с Украины получают в Польше на руки 2,5 — 3 тысячи злотых (18,5 — 22 тысячи гривен, — Ред.). Сотрудники из этой страны работают уже в каждой пятой польской фирме, а каждая шестая планирует в течение ближайшего года заняться поисками украинского персонала.

Они отправятся на Запад

«Иностранцы останутся реальным подспорьем для польской экономики, однако, миграционный потенциал Украины практически исчерпан», — констатировали недавно аналитики банка ПКО.

Украинцы, однако, могут уехать в Германию. Возможно, уже в начале следующего года наши западные соседи откроют более широкий доступ к своему рынку труда для граждан стран, не входящих в ЕС. По данным исследования, проведенного компанией «Ворк сервис», из Польши туда могут переехать 59% украинцев.

«Это представляет огромную опасность для польской экономики. В течение двух-трех месяцев количество вакантных рабочих мест увеличится с 165 000 до полумиллиона», — предсказывает глава кадрового агентства «Персонал сервис» Кшиштоф Инглот (Krzysztof Inglot). Под угрозой окажется рост экономики. «В итоге возрастет спрос на рост заработной платы, а это приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний», — предсказывает он, оценивая, что объем производства потребительских товаров может снизиться на 10%.

«Большинство польских работодателей уже сейчас страдают от нехватки рабочей силы. Если иностранцы получат более широкий доступ на немецкий рынок труда, многие украинцы, которых массово нанимают наши фирмы, могут отправиться на Запад, — говорит сотрудник „Ворк сервис“ Павел Волневич (Paweł Wolniewicz). — В Германии у них есть перспектива легально заработать гораздо больше, так что Польша утратит свою привлекательность. Украинских работников уже сейчас переманивают у нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны упростили процедуру трудоустройства и предлагают более привлекательные условия».

Работодатели в отчаянии: «В строительстве застой, недостает рабочих рук. В 2019 году ситуация усугубится, ведь украинцы отправятся на Запад», — не скрывает опасений руководитель компании «Унибеп» Лешек Голомбецкий (Leszek Gołąbiecki).

Насколько отчаянные настроения царят в отрасли, свидетельствует шаг Группы «Будимекс», которая собирается до конца 2019 года принять на работу 1,1 тысячу сотрудников и предлагает вознаграждение в 2 000 злотых (примерно 15 тысяч гривен, — Ред.) с человека за помощь в поиске персонала. «20-25% людей, работающих на польских стройках, — это украинцы и белорусы, без них отрасли не справиться. В год для выполнения наших контрактных обязательств нам приходится нанимать 700-800 новых работников, ведь роботизации строительной отрасли придется подождать еще лет 20», — сообщил нам глава «Будимекса» Дариуш Блохер (Dariusz Blocher).

Павел Волневич полагает, что спасением может стать повышение зарплат для украинцев, кроме того, придется приглашать на работу граждан других стран.

«Реальная альтернатива — это теплый прием работников из Беларуси», — указывает Кшиштоф Инглот. «Не только из Белоруссии или Грузии, но также из Индии, Непала или Бангладеш. К сожалению, пока разрешения на работу им приходится ждать по три месяца», — вторит ему Волневич.