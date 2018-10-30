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Apple показала новые MacBook Air, iPad Pro и Mac mini

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Apple показала новые MacBook Air, iPad Pro и Mac mini

Компания Apple представила новую версию ноутбука MacBook Air с диагональю 13,3 дюймов. Прямая трансляция шла на официальном сайте компании.

Обновленный компактный ноутбук оснащен дисплеем высокой четкости Retina. Аппарат в корпусе из переработанного алюминия весит 1250 граммов — это примерно на 10% меньше, чем его предшественник. Толщина ноутбука — 15,6 мм. В предыдущие годы модель время от времени получала обновленные процессоры, однако, как отмечает Bloomberg, это первое масштабное обновления дизайна Air с 2010 года — тогда новинку представлял публике еще Стив Джобс.

Рамки вокруг дисплея стали тоньше и поменяли цвет: теперь они черные, а не серебристые, как на Air предыдущего поколения. Новый MacBook Air получил контроллер подсистемы хранения данных, который добавляет 256-битное шифрование и помогает защитить данные, увеличенный тачпад, сканер отпечатков пальцев Touch ID, два порта Thunderbolt 3 USB Type-C, которые позволяют подключать внешние дисплеи и видеокарты, а также клавиатуру Apple последнего поколения.

Новый MacBook также получил двухъядерные процессоры Intel Core i5 8-го поколения и до 16 Гбайт оперативной памяти. Объем встроенного твердотельного накопителя может достигать 1,5 Тбайт. Стоимость базовой модели с двухъядерным Core i5, 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти составит $1199.

Компания также показала публике новый iPad Pro. Планшет лишился единственной центральной кнопки «Домой», получил дисплей Liquid Retina, разъем USB Type-C и стал тоньше — 5,9 мм. Он оснащен системой распознавания Face ID. Компания обещает, что система усовершенствована с точки зрения точности и безопасности.

Объем памяти — до 1 Тбайт. Планшет оснащен новым чипом — Apple A12X Bionic, который считается более производительным, чем обычный А12 в iPhone. На новый планшет теперь можно установить программу для автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD.

К планшету разработано обновленное перо — второе поколение Apple Pencil, которое можно заряжать беспроводным способом прямо от iPad. Время работы в автономном режиме — до 10 часов. Цена 11-дюймового планшета начинается с $799, на 12,9-дюймовую модель — от $999. Базовые модели планшетов всех размеров оснащены 64 Гбайт памяти.

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Apple также представила новый настольный компьютер Mac mini. Настольная система получила новый цвет — «космический серый» (Spacе Grey) — и процессоры Intel Core 8-го поколения с 4 и 6 ядрами.

Базовая модель Mac mini оснащена 8 Гбайт памяти, процессором Core i3 и SSD-накопителем в 128-Гбайт, ее цена — $799. В максимальной комплектации Mac mini может получить 64 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопитель в 2 Тбайта.

Источник

Apple, iPad Pro, Mac Mini, MacBook Air
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