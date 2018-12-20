Пользователи жалуются на гнутые iPad Pro – в Apple не видят проблемы

Apple подтвердила, что некоторые экземпляры iPad Pro 2018 года могут иметь небольшой изгиб ещё до начала использования. Об этом пишет The Verge.
Журналисты обратили внимание на форум MacRumors, где пользователи пожаловались на кривизну iPad Pro: по их словам, металлический корпус сгибался при обычном повседневном использовании. Некоторые клиенты Apple утверждают, что iPad Pro становятся кривыми ещё в коробках.
Автор The Verge Крис Велч рассказал, что корпус его 11-дюймового iPad Pro искривился через две недели работы. Он передал его на экспертизу в Apple и получил новый: второй планшет он вытащил кривым уже из коробки.
Этот изгиб лучше видно на моделях с LTE, так как на них расположена пластиковая полоса, которую хорошо видно на алюминиевом корпусе iPad, пишет Велч.
В Apple заявили, что кривизна корпуса — следствие производственного процесса, в ходе которого пластиковые и металлические элементы корпуса охлаждаются. При этом в компании уверяют, что это никак не влияет на производительность устройства, а сам дефект не будет усугубляться со временем.
Напомним, что Apple представила новые iPad Pro в октябре 2018 года.
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