Американские пользователи новых MacBook подадут в суд на компанию Apple

Пользователи новых MacBook Pro и MacBook Air столкнулись с серьезной проблемой с экранами ноутбуков и намерены подать коллективный иск против Apple.

Владельцы новых MacBook, работающих на чипе M1, столкнулись с проблемой, при которой экран трескается без видимой причины. Пользователи утверждают, что матрица получала повреждения без какого-либо внешнего воздействия, фактически, компьютер выходит из строя.

Сбором информации о тех, кто столкнулся с подобной проблемой, занялась американская юридическая фирма Migliaccio & Rathod. Техническая поддержка Apple дает расплывчатые ответы на вопрос о проблеме, которая становится массовой. О признании брака речи пока и вовсе не идет.

Хоть проблема с экранами MacBook фиксируется по всему миру, коллективный иск пока подается лишь в США. Негарантийный ремонт треснувшего дисплея оценивается в 600 долларов.