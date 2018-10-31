В Испании из-за забастовки массово отменяют поезда

Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил об отмене рейсов почти 300 поездов из-за запланированной на среду забастовки сотрудников отрасли. Организатором стачки, которая должна завершиться в 23:00, является профсоюз «Генеральная конфедерация труда».

Забастовка, в частности, отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Профсоюз требует установить рабочую неделю длительностью 37,5 часа и жалуется на нехватку персонала.

Акция сотрудников железнодорожной отрасли совпадает с началом длинных выходных в королевстве. 1 ноября в Испании отмечается День Всех Святых. В связи с этим многие жители страны предпочитают на несколько дней уехать из городов или отправиться в путешествие.