В Испании из-за забастовки массово отменяют поезда

Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил об отмене рейсов почти 300 поездов из-за запланированной на среду забастовки сотрудников отрасли. Организатором стачки, которая должна завершиться в 23:00, является профсоюз «Генеральная конфедерация труда».
Забастовка, в частности, отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.
Профсоюз требует установить рабочую неделю длительностью 37,5 часа и жалуется на нехватку персонала.
Акция сотрудников железнодорожной отрасли совпадает с началом длинных выходных в королевстве. 1 ноября в Испании отмечается День Всех Святых. В связи с этим многие жители страны предпочитают на несколько дней уехать из городов или отправиться в путешествие.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016