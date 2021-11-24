Ученые предложили оборудовать высокоскоростные поезда крыльями

Китайские ученые опубликовали в научном журнале Acta Aerodynamica Sinica статью, где пришли к выводу, что оснащение локомотива и пассажирских вагонов пятью парами небольших крыльев снизит нагрузку на шасси на 30%. Это позволит увеличить скорость поездов еще больше, не переходя на составы на магнитной подушке.

Сейчас максимальная скорость поездов в Китае составляет 350 км\ч. Добавление крыльев позволит локомотивам развивать скорость до 450 км\ч. Крылья следует располагать на расстоянии от полутора до двух метров от земли. Ниже нельзя из-за турбулентности, а более высокое расположение будет мешать инфраструктуре. Крылья также могут привести к новым техническим проблемам, а также увеличению шума и вибраций.

В 1980-е годы японские инженеры уже предлагали делать поезда с крыльями, первые тесты прошли успешно. Однако размах крыла оказался слишком большим, чтобы можно было подходить к платформам и маневрировать на поворотах. Вариант с пятью небольшими крыльями поможет решить эту проблему, как считают китайские ученые.