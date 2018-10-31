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Лукашенко готов взять на себя мирное урегулирование на Донбассе

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Лукашенко готов взять на себя мирное урегулирование на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность размещения в Украине совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.

«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине», — заявил Лукашенко, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.

По словам президента, которого цитирует Интерфакс-Украина, в состав такой миссии могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего конфликта вносили посильный вклад в его разрешение.

«Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии», — добавил глава государства.

Он также предложил разместить в Минске технический пункт Трёхсторонней контактной группы по Украине. «Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта Трехсторонней контактной группы», — заявил Лукашенко.

Президент РБ заявил, что его страна готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины, осуществлять контроль на российско-украинской границе и содействовать проведению выборов на Донбассе.

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — заявил Лукашенко.

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Он отметил, что для реализации этих предложений надо обсуждать их за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. «Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели», — сказал президент Беларуси.

Он признал, что пока с задачей прекратить конфликт на юго-востоке Украины никто не может справиться. Однако, при желании это реально.

Донбасс, Александр Лукашевич
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Среда, 31 октября 2018
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