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С чего начиналось польское экономическое чудо

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП.

Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг.

Ранее Сакс имел успешный опыт списания госдолга Боливии, но там были меньше суммы. Здесь же речь шла о десятках миллиардов долларов! И Саксу в голову пришла гениальная мысль. Он помнил пример списания госдолга Германии. Почему сейчас Германия, восстановив свою экономику, не может пойти на ответный шаг? Ведь она причинила огромные убытки Польше. Под этим предлогом, детально проинструктировав Бальцеровича, отправил его к Гельмуту Колю обсудить вопрос списания. Сам же через свои связи в Белом доме, поднял аналогичный вопрос в США.

Грамотная постановка и логические доводы нашли отклик в сердцах политиков. Все прекрасно понимали, что такой уровень госдолга для страны является неподъёмным. И все деньги вместо реальных изменений, уйдут на погашение существующего долга. Так же, как написала газета Вашингтон Пост, Запад чрезвычайно нуждался в истории успеха. Конечно, не всем нравилось эта идея, особенно, что кто-то устраивает банкет за их счёт, однако все понимали, что Польша с долгами не справится. В общем, все звезды сошлись и на собрании Парижского клуба кредиторов было принято решение о списании 17 млрд дол польского внешнего долга. Мало того, Польше реструктурировали выплаты по остальной части, что снизило платежи на 80%! Данный шаг привёл к тому, что уровень госдолга Польши упал ниже 40% и оставался на этом уровне до 2000 года (до конца нулевых не превышал 50%)!!!

Сейчас же, поляки похоже вернулись к проверенному методу и начали требовать от Германии репарации за ущерб причененный Второй мировой.

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Для Украины это кейс того, что неплохо бы знать реальную историю развития своих соседей. И того как наша страна профукала возможность списания долга, когда она была. Причём символическое списание, которое коснулось только частных кредиторов, но не коснулось долга перед государствами и организациями вроде МВФ. Нам списали 3 млрд, дали отсрочку на пару лет, и вместо этого навязали такие условия, что мы потом можем отдать в разы больше, чем нам списали! Хотя, никто не говорит, что к вопросу нельзя вернуться ещё раз.

И если говорить о Польше и об их успехе, про реформы и так далее, то не забывайте что им списали огромный размер долга. Что значит это списание, то просто напомню, что в следующем году в Украине на оплату долгов уйдёт треть бюджета!

госдолг, Польша
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Вторник, 30 октября 2018
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг. И он эту проблему решил.
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