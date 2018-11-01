За октябрь на фондовых рынках «сгорели» 5 триллионов долларов

Снижение стоимости акций и облигаций превысило в октябре 5 триллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Годовое снижение государственных казначейских бумаг и облигаций инвестиционного уровня составило 9,7% и 4% соответственно. Как отметил Bank of America Merrill Lynch, это третье по величине падение с 1970 года.
Также там отметили, что даже инвестпортфели, укомплектованные на 75% облигациями и на 25% акциями, упали в цене на 2% в октябре и на 1,3% с начала года.
Аналитики предупреждают, что теперь инвесторам негде «укрыться» от снижения рынков. Причиной этого стали как опасения по поводу того, что американская экономика находится на грани «перегрева», так и замедление роста гигантов интернет-отрасли Amazon и Google наряду с угрозой торговой войны между США и Китаем.
Кроме того на политической арене накалилась обстановка из-за возможного выхода Италии из Евросоюза. В результате индекс S&P 500 в октябре упал почти на 7%. Индекс Europe 600 просел за октябрь на 6%.
Впрочем, аналитики, опрошенные изданием, призывают не паниковать, а напротив, воздержаться от резких движений. По их прогнозам, в ближайшее время рынок начнет постепенно восстанавливаться.
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