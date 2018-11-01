Как Apple «убивает» MacBook Air

Новую версию ноутбука MacBook Air ждали. Многие пользователи просто по умолчанию выбирают лэптоп MacBook Air, и ждут не дождутся появления новой модели этого устаревшего ноутбука.

На этой неделе на мероприятии в Нью-Йорке, Apple, наконец, анонсировала новую модель лэптопа с обновленным экраном и улучшенными характеристиками. Но теперь ноутбук лишился той своей особенности, которая нравилась покупателям — сравнительно доступной цены. Вместо этого (если говорить о гаджетах дешевле тысячи долларов) на первый план выходят новые планшеты от Apple. Это может показаться странным шагом, но если погадать на кофейной гуще, станет ясно, что, по мнению Apple, планшет способен стать заменой этому самому распространенному современному ноутбуку.

Большинство технических экспертов уже много лет считают Air своим самым предпочтительным, излюбленным ноутбуком — и не зря: при стоимости около тысячи долларов это был отличный вариант. Этот лэптоп был прочным, но легким, он мгновенно включался, и его батареи хватало на целую вечность. Короче говоря, это был платонический идеал неубиваемого ноутбука, и благодаря своей цене он был самым привлекательным продуктом в линейке Apple.

Но при цене в 1199 долларов новый лэптоп Air всего на сто долларов дешевле более тонкого и легкого MacBook и более мощного MacBook Pro. Air неожиданно перестал быть очевидным выбором. Похоже, Apple хочет, чтобы вместо него покупатели выбрали в качестве своего излюбленного компьютера планшет. У нового планшета iPad Pro теперь есть несколько обновленных функций, включая такие характеристики, как увеличенный дисплей и улучшенный корпус со смарт-клавиатурой. И теперь у него нет домашней кнопки.

Но главной подсказкой, помогающей понять планы Apple, являются цены: новые планшеты iPad Pro стоят от 800 долларов до 1000 долларов — если с клавиатурой. Другими словами, в ценовой схеме Apple они заняли место ноутбуков MacBook Air.

Еще одну подсказку можно найти на сайте Apple. На странице, посвященной планшетам iPad Pro, говорится, что новые девайсы «заставят вас переосмыслить, на что способен планшет». А затем — более мелким шрифтом — написано: «И на что способен компьютер». Компания хочет изменить элементарное определение компьютера. Зачем довольствоваться девайсом, имеющим всего лишь экран и клавиатуру, если можно приобрести устройство с сенсорным экраном, датчиками и цифровым пером?

Нужны другие доказательства? Раньше приверженцы компьютеров в качестве основной причины того, что планшет не подходит для «реальной работы», называли его неспособность работать с Photoshop. На этой неделе в рамках демонстрации новых гаджетов Apple на сцену вышла компания Adobe и продемонстрировала свой графический редактор на новых планшетах Apple. Кроме того, новые планшеты имеют разъем USB-C, который позволит пользователям подключать камеры и другие устройства, фактически превращая планшет в мобильную фото- или видеостудию, что когда-то было возможно исключительно при работе с MacBook.

Так что да, Apple пытается выстроить свою продуктовую линейку вокруг адаптируемого планшета. Но этого еще не произошло. Несмотря на многие усовершенствования, операционная систем iOS по-прежнему отстает от ОС «макбуков» по функциональности, и для людей, регулярно выполняющих определенные задачи или имеющих определенные потребности, MacBook по-прежнему является оптимальным вариантом. Но Apple знает, что определенному, значительному сегменту покупателей по-прежнему нужны обычные компьютеры. Именно поэтому она выпустила новые версии планшета MacBook Air и компьютера Mac Mini. Именно поэтому она до этого выпустила такие высококлассные девайсы, как моноблок iMac Pro и ноутбук MacBook Pro.

Для миллионов других людей, которые, возможно, когда-то автоматически приобрели ноутбук MacBook Air, выбор между ним и планшетом Apple теперь уже не столь очевиден. Но очевидно одно — Apple, вероятно, в скором будущем этот ноутбук убьет.

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