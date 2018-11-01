Войти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%
официально
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%
Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США
дружба народов
Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Как Apple «убивает» MacBook Air

1254
Как Apple «убивает» MacBook Air

Новую версию ноутбука MacBook Air ждали. Многие пользователи просто по умолчанию выбирают лэптоп MacBook Air, и ждут не дождутся появления новой модели этого устаревшего ноутбука.

На этой неделе на мероприятии в Нью-Йорке, Apple, наконец, анонсировала новую модель лэптопа с обновленным экраном и улучшенными характеристиками. Но теперь ноутбук лишился той своей особенности, которая нравилась покупателям — сравнительно доступной цены. Вместо этого (если говорить о гаджетах дешевле тысячи долларов) на первый план выходят новые планшеты от Apple. Это может показаться странным шагом, но если погадать на кофейной гуще, станет ясно, что, по мнению Apple, планшет способен стать заменой этому самому распространенному современному ноутбуку.

Большинство технических экспертов уже много лет считают Air своим самым предпочтительным, излюбленным ноутбуком — и не зря: при стоимости около тысячи долларов это был отличный вариант. Этот лэптоп был прочным, но легким, он мгновенно включался, и его батареи хватало на целую вечность. Короче говоря, это был платонический идеал неубиваемого ноутбука, и благодаря своей цене он был самым привлекательным продуктом в линейке Apple.

Но при цене в 1199 долларов новый лэптоп Air всего на сто долларов дешевле более тонкого и легкого MacBook и более мощного MacBook Pro. Air неожиданно перестал быть очевидным выбором. Похоже, Apple хочет, чтобы вместо него покупатели выбрали в качестве своего излюбленного компьютера планшет. У нового планшета iPad Pro теперь есть несколько обновленных функций, включая такие характеристики, как увеличенный дисплей и улучшенный корпус со смарт-клавиатурой. И теперь у него нет домашней кнопки.

Но главной подсказкой, помогающей понять планы Apple, являются цены: новые планшеты iPad Pro стоят от 800 долларов до 1000 долларов — если с клавиатурой. Другими словами, в ценовой схеме Apple они заняли место ноутбуков MacBook Air.

Еще одну подсказку можно найти на сайте Apple. На странице, посвященной планшетам iPad Pro, говорится, что новые девайсы «заставят вас переосмыслить, на что способен планшет». А затем — более мелким шрифтом — написано: «И на что способен компьютер». Компания хочет изменить элементарное определение компьютера. Зачем довольствоваться девайсом, имеющим всего лишь экран и клавиатуру, если можно приобрести устройство с сенсорным экраном, датчиками и цифровым пером?

Нужны другие доказательства? Раньше приверженцы компьютеров в качестве основной причины того, что планшет не подходит для «реальной работы», называли его неспособность работать с Photoshop. На этой неделе в рамках демонстрации новых гаджетов Apple на сцену вышла компания Adobe и продемонстрировала свой графический редактор на новых планшетах Apple. Кроме того, новые планшеты имеют разъем USB-C, который позволит пользователям подключать камеры и другие устройства, фактически превращая планшет в мобильную фото- или видеостудию, что когда-то было возможно исключительно при работе с MacBook.

Читайте также: Россия, Иран и Индия придумали альтернативу Суэцкому каналу

Так что да, Apple пытается выстроить свою продуктовую линейку вокруг адаптируемого планшета. Но этого еще не произошло. Несмотря на многие усовершенствования, операционная систем iOS по-прежнему отстает от ОС «макбуков» по функциональности, и для людей, регулярно выполняющих определенные задачи или имеющих определенные потребности, MacBook по-прежнему является оптимальным вариантом. Но Apple знает, что определенному, значительному сегменту покупателей по-прежнему нужны обычные компьютеры. Именно поэтому она выпустила новые версии планшета MacBook Air и компьютера Mac Mini. Именно поэтому она до этого выпустила такие высококлассные девайсы, как моноблок iMac Pro и ноутбук MacBook Pro.

Для миллионов других людей, которые, возможно, когда-то автоматически приобрели ноутбук MacBook Air, выбор между ним и планшетом Apple теперь уже не столь очевиден. Но очевидно одно — Apple, вероятно, в скором будущем этот ноутбук убьет.

Источник

Apple, MacBook Air
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 ноября 2018
Среда, 31 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Андрей Блинов
Андрей Блинов
экономист

Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина - 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство. Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг. И он эту проблему решил.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Глобальный рейтинг конкурентоспособности от ВЭФ является ориентиром, указывающим в какой степени страна способна обеспечить стабильный рост экономики и высокий уровень жизни населения. Анализ показателей, используемых для расчета этого рейтинга, может помочь национальной экономике ликвидировать существующие проблемы и отставание, и стать на путь устойчивого развития. Однако, с моей точки зрения, есть еще несколько важных факторов, которые определяют конкурентоспособность экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016